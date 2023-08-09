США не пригласили дипломатов РФ на запуск Crew Dragon с российским космонавтом

Космонавт Роскосмоса Константин Борисов отправится в составе корабля Crew Dragon к МКС Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Соединенные Штаты Америки не пригласили дипмиссию России на запуск американского корабля Crew Dragon с российским космонавтом "Роскосмоса" Константином Борисовым на борту. Об этом сообщил генконсул РФ в Хьюстоне Александр Захаров в беседе с ТАСС.

По словам Захарова, российская дипмиссия не получает уведомлений о запусках NASA, при этом продолжает тесное взаимодействие с российской группой управления полетами.

Сейчас мы даже не получаем каких-либо уведомлений о запусках от NASA. Этого нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Хотелось бы гораздо большего сотрудничества с NASA, Космическим центром Джонсона", - заключил генеральный консул РФ в Хьюстоне.

Напомним, 25 августа российский космонавт Борисов в составе седьмой миссии SpaceX отправится на корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Вместе с россиянином на борту космического корабля также будут находиться астронавт NASA Жасмин Могбели, датчанин Андреас Могенсен и японец Сатоси Фурукава.