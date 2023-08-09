Финэксперт Леонов: дети должны участвовать в планировании семейного бюджета Фото: Влад Комяков

Финансовый эксперт Алексей Леонов дал советы, которые помогут научить детей финансовой грамотности. Первый шаг в этом вопросе – привить ребенку понимание ценности денег. Оно может начаться с самого раннего возраста, когда ребенок только осознает, что значит «дорого» и «дешево».

Родителям нужно объяснять разницу между тем, что ребенок хочет и тем, что ему действительно нужно, учить его управлять своими желаниями и потребностями. Также важно, чтобы дети видели, как родители платят счета, откладывают деньги на пенсию или на отпуск.

Дети должны осознавать, что деньги не появляются сами по себе, а являются результатом усердного труда.

Для того чтобы привить понимание финансового планирования, можно использовать еще один хороший способ - вовлечение в семейное бюджетирование.

Нужно объяснять детям, почему выбираются определенные продукты при покупке, как составляется семейный бюджет.

- Учите, что большая часть денег идет на оплату обязательных расходов, таких как жилье и питание, а остаток можно использовать на развлечения и накопления,- говорит эксперт «Газете.ru».

Открытие детского банковского счета тоже станет наглядным инструментом обучения. Но стоит выбирать варианты, где все транзакции будут под присмотром взрослых.

Важно объяснить, что такое кредит и задолженности. Дети должны понимать, что кредит – это не "бесплатные деньги", а средство, которое нужно вернуть. Есть понятие "хороший" долг и плохой. Первый, например, заем на обучение, это вклад в будущее. А второй – кредитная карта, которой часто оплачивают ненужные покупки.

В свою очередь, психологи рекомендует выбрать конкретный день недели, когда ребенку будут выдавать небольшую сумму. Это будет стимулировать чадо осторожно тратить деньги, экономить и копить.

Когда дети перейдут в третий класс, тогда можно начать выдавать деньги раз в две недели, а затем - раз в месяц, пишет "Царьград".

Тем временем, Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила повысить в России единовременную федеральную выплату за рождение двойни, тройни, четверняшек и пятерняшек. Со своим предложением она обратилась в Госдуму, пишет RT.