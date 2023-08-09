Анна Седокова возмутилась, что "ВИА Гра" заменила ее на Лободу. Фото: S&P Digital

Певица Анна Седокова призналась, что ей было неприятно, когда вместо нее в составе группы "ВИА Гра" появилась Светлана Лобода.

По ее словам, ее уверяли, что ее будут ждать после того, как она родит ребенка, однако уже вскоре вместо нее на сцене появилась Светлана Лобода.

"Тогда они уверяли: "Да-да, мы будем тебя ждать". И вот на втором месяце беременности я включаю телек и вижу, что какая-то женщина получает премию как участница "Лучшей группы" на МУЗ-ТВ. Стоит на сцене, держит тарелку… И эта женщина - Лобода", - заявила Седокова в подкасте.

Она добавила, что сразу после того, как узнала о беременности, пришла за советом к продюсером и другим участницам коллектива. Многие ей сказали оставить ребенка, хотя она была готова и к аборту. При этом Седокова не горит желанием воссоединиться с участницами женского коллектива.

"Наши пути настолько разошлись, мы настолько разные во всем. Я не знаю этих людей, 20 лет прошло! Мы не общались, ни разу не пересекались", - заключила исполнительница.

В конце июля 2023 года Анна Седокова представила новый сингл "Пятый угол". Сама певица определила эту композицию как "песню хороших девочек, которые стали плохими".