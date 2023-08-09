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НовостиЗдоровье9 августа 2023 10:39

Педиатр Марьям Сайфулина предупредила об опасностях шоколада для детей до трех лет

Из-за сладостей может нарушаться сон
Елена АКИМОВА
Педиатр Марьям Сайфулина предупредила об опасностях шоколада для детей до трех лет

Педиатр Марьям Сайфулина предупредила об опасностях шоколада для детей до трех лет

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Педиатр Марьям Сайфулина предупредила об опасностях шоколада для детей. Важно помнить о различиях в работе детского и взрослого организма, поэтому рацион должен включать разные продукты. Она категорически не рекомендует давать шоколад детям до года. В организме детей до года еще нет фермента аденозина, который расщепляет кофеин. Знакомить ребенка с этой сладостью стоит только к 3 годам. До этого момента альтернативой могут быть мармелад, зефир и цукаты.

- В результате кофеин накапливается в крови и нарушает работу рецепторов аденозина в мозге, что может привести к трудностям со сном, - говорит врач РИАМО.

Важно помнить, что зависимость от кофеина формируется в самом нежном возрасте, так что страдает вся семья: ребенок не может заснуть, родители вынуждены тоже проводить ночи бодрствуя.

К тому же шоколад высокоаллергенный продукт, особенно если в его состав входят красители, ароматизаторы, консерванты.

- Детям с лактазной недостаточностью, с расстройствами пищеварительной системы (гепатозами, заболеваниями желчного пузыря, поджелудочной железы) он противопоказан, - говорит врач.

Но у горького шоколада есть масса полезных свойств. В малых дозах он станет хорошим источником энергии, улучшит кроветворение, память, укрепит костно-мышечную систему.

При этом шоколад очень калориен и навредит тем, кто худеет или страдает сахарным диабетом.

Кстати, в случае с детьми предпочтение стоит отдать молочному шоколаду с содержанием какао-бобов не более 30%. Горький шоколад вреден для нервной системы ребенка. А белый шоколад с точки зрения диетологии просто бесполезен: по сути, в нем нет ничего, кроме жиров и сахара, пишет "Газета.ru".

Стоит внимательно читать этикетку. Сладости с содержанием сахарозаменителя аспартама считаются самыми опасными для здоровья, сообщает Москва 24.