Педиатр Марьям Сайфулина предупредила об опасностях шоколада для детей до трех лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Педиатр Марьям Сайфулина предупредила об опасностях шоколада для детей. Важно помнить о различиях в работе детского и взрослого организма, поэтому рацион должен включать разные продукты. Она категорически не рекомендует давать шоколад детям до года. В организме детей до года еще нет фермента аденозина, который расщепляет кофеин. Знакомить ребенка с этой сладостью стоит только к 3 годам. До этого момента альтернативой могут быть мармелад, зефир и цукаты.

- В результате кофеин накапливается в крови и нарушает работу рецепторов аденозина в мозге, что может привести к трудностям со сном, - говорит врач РИАМО.

Важно помнить, что зависимость от кофеина формируется в самом нежном возрасте, так что страдает вся семья: ребенок не может заснуть, родители вынуждены тоже проводить ночи бодрствуя.

К тому же шоколад высокоаллергенный продукт, особенно если в его состав входят красители, ароматизаторы, консерванты.

- Детям с лактазной недостаточностью, с расстройствами пищеварительной системы (гепатозами, заболеваниями желчного пузыря, поджелудочной железы) он противопоказан, - говорит врач.

Но у горького шоколада есть масса полезных свойств. В малых дозах он станет хорошим источником энергии, улучшит кроветворение, память, укрепит костно-мышечную систему.

При этом шоколад очень калориен и навредит тем, кто худеет или страдает сахарным диабетом.

Кстати, в случае с детьми предпочтение стоит отдать молочному шоколаду с содержанием какао-бобов не более 30%. Горький шоколад вреден для нервной системы ребенка. А белый шоколад с точки зрения диетологии просто бесполезен: по сути, в нем нет ничего, кроме жиров и сахара, пишет "Газета.ru".

Стоит внимательно читать этикетку. Сладости с содержанием сахарозаменителя аспартама считаются самыми опасными для здоровья, сообщает Москва 24.