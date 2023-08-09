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НовостиПроисшествия9 августа 2023 11:09

Роспотребнадзор заявил об отсутствии рисков завоза бубонной чумы

Ранее в Монголии мужчина попал в больницу с бубонной чумой
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Роспотребнадзор заявил об отсутствии рисков завоза бубонной чумы

Роспотребнадзор заявил об отсутствии рисков завоза бубонной чумы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии рисков завоза бубонной чумы в Россию. На данный момент проводятся все необходимые меры профилактики, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, на территории России обеспечен комплекс мер профилактики. Также установлено постоянное взаимодействие со специалистами из Монголии.

"Риск завоза инфекции на территорию Россию исключен", - заявили в пресс-службе.

Ранее в Улан-Баторе мужчина был госпитализирован с бубонной чумой после употребления им в пищу мяса сурка. Об этом рассказали в Национальном центре изучения зоонозных инфекций Монголии.