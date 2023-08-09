Экономист рассказал, каким будет курс рубля в конце августа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «Абзацу», сколько будут стоить доллар и евро в конце августа. По его словам, концу августа этого года европейская и американская валюты продолжат укреплять свои позиции относительно к рублю.

«Начиная с апреля рубль находится на тенденции понижения по отношению к евро и доллару. При этом под влиянием разных факторов происходят всплески вверх или вниз. В ближайшее время я не ожидаю от российской экономики положительной динамики», - заявил эксперт, отметив, что понижение российской валюты будет продолжаться до конца этого.

Беляев полагает, что доллар и евро продолжат укреплять свои позиции относительно к рублю и сентябре этого года. Как он считает, к концу августа 2023 года европейская валюта будет стоить 110 рублей, а американскую валюту можно будет купить за 98 рублей.