СБУ пытается «заткнуть Церкви рот» Фото: Shutterstock

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука столкнулся с давлением со стороны Службы Безопасности Украины (СБУ), даже несмотря на лояльное отношение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом пишет Царьград.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что митрополита Запорожского и Мелитопольского Луку вызвали на допрос в СБУ под предлогом беседы, а местные жители узнали об этом, когда он проводил проповедь.

Согласно некоторым данным, причиной такого допроса стал Телеграм-канал иерарха Лекарь.zp, который якобы стал распространять религиозной ненависти. Тем не менее сам митрополита считает, что причина заключается в желании Киева «заткнуть Церкви рот».

«Позиция митрополита по отношению к режиму Зеленского более чем лояльная - начиная с по сути участия в расколе Церкви и заканчивая всевозможными уступками и проявлениями готовности помогать оккупационному режиму», - заявляет Рогов, отмечая, что украинский режим нуждается не только в демилитаризации, но и в десатанизации.