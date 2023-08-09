Минобороны сообщило об улучшении позиций ВС России на купянском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское министерство обороны сообщило, что бойцы ВС РФ продолжают наступление на Купянском направлении, где ВСУ за сутки потеряли до 75 военных. Об этом сообщает официальная сводка ведомства.

Согласно официальным данным, на Купянском направлении отряды штурмовиков "Западной" группировки войск с помощью результатов огневого поражения авиации и артиллерии продолжили наступать.

" На Купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группы, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжали ведение наступательных действий на широком фронте в своих зонах ответственности. Им удалось улучшить тактическое положение", - говорится в сообщении ведомства

Наступление ВСУ идет медленно, что подтвердили и украинские власти. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский 8 августа провел специальное совещание по данной проблеме.