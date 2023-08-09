Названы продукты, от которых следует отказаться в жару Фото: Александр СИДОРЕНКО

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал NEWS.ru, от каких продуктов лучше отказаться в жару, указав первым делом мясо и соленые продукты, что в особенности касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами в почках.

«Мясо относится к разогревающей пище, и после него сильно повышается температура тела. Содержащаяся в пище энергия идет на образование тепла. В мясе эта часть энергии довольно большая», - заявил специалист, отметив, что человек после такой еды нагревается сильнее, что нарушает терморегуляцию.

Кроме того, эксперт отметил, что мясо быстро портится при высокой температуре, что вызвать пищевое отравление.

Гинзбург рекомендовал гипертоникам воздержаться от соленой пищи в жару, так как избыток соли может привести к более высокому артериальному давлению, при заболевании почек возникнет риск образования почечных камней.