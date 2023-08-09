Врач назвала явные симптомы сотрясения мозга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Невролог Химкинской областной больницы Виктория Квилинская в беседе с NEWS.ru назвала явные симптомы сотрясения мозга, отметив тошноту, головную боль, потерю сознания или амнезию. При этом она сообщила, что такое состояние иногда протекает без каких-либо признаков.

«Иногда сотрясение мозга протекает без явных симптомов. Из-за этого пострадавшие не всегда замечают заболевание и обращаются к врачу. После удара часто образуется «шишка» - отек тканей, возникает быстро, но симптомы могут появиться через несколько часов и сохраняться нескольких дней или недель», - рассказала эксперт.

Квилинская уточнила, что данное состояние делится на три степени. Первым является легкий обморок, после которого уже через 20 минут человек может чувствовать себя нормально. Вторая степень характеризуется плохим самочувствием дольше 20 минут с периодической потерей сознания, а также рвотой. При третьей степени может наблюдаться потеря сознания на длительный промежуток времени, а также потеря памяти.