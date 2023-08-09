В Подмосковье прошла церемония открытия исторической тропы Василия Татищева

Фото: Константин Семенец

В Подмосковье состоялось торжественное открытие исторической тропы Василия Татищева. Оно прошло в деревне Шахматово неподалеку от Солнечногорска. Протяженность исторической тропы составит 1,3 километра, а ведет она к Рождественскому погосту — месту захоронения выдающегося государственного деятеля Петровской эпохи Василия Никитича Татищева, основателя таких городов, как Пермь, Екатеринбург, Ставрополь-на-Волге (Тольятти).

В открытие исторической тропы его имени приняли участие: Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, президент Уральского землячества Владимир Страшко, директор Музея Победы Александр Школьник, а также представители семьи Татищевских.

Также вблизи тропы располагается и старинная усадьба «Болдино», где Василий Татищевский провел свои последние годы. В этом месте он написал культовые книги «История Российская» и «Собрание законов древних русских». Сейчас восстановлением усадьбы занимается Российское военно-историческое общество.

Фото: Константин Семенец

— Несколько месяцев назад, выступая перед учителями в Доме правительства Московской области, я рассказал о проекте Российского военно-исторического общества по возрождению усадьбы Татищева, которая десятилетия разрушалась, — заявил Мединский в ходе мероприятия.

Он также добавил, что спустя две недели в ходе визита в Екатеринбург узнал от главы региона и мэра города, что они занимаются возрождением памяти великого государственного деятеля.

Место захоронения Василия Татищева на Рождественском погосте — объект культурного наследия федерального значения. До открытия тропы, могила была одной из наиболее труднодоступных достопримечательностей, но теперь там обустроили комфортную пешеходную зону с освещением и скамейками для отдыха. Теперь люди смогут посещать это место круглый год. Благоустройством тропы занимались власти Екатеринбурга при поддержке правительства Московской области.

Фото: Константин Семенец

— Мы стараемся дружить и дорожить партнёрством с нашими регионами, губернаторами, мэрами, перенимаем лучшие практики. Это касается истории, культуры, технологии. Отдельно хочу поблагодарить Владимира Мединского, который активно участвует в жизни Подмосковья, общается со школьниками, сопровождает Российское военно-историческое общество, — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев также отметил, что Василий Татищев — уникальный человек, сделавший многое не только для Екатеринбурга, но и для всей России. По его мнению, тропа станет серьезным и познавательным проектом для людей, проживающих в Подмосковье. Здесь люди смогут узнавать об Урале и самом великом государственном деятеле.

— Действительно, это очень важный проект как для жителей близлежащих населенных пунктов, так и для всех земляков, историков и почитателей памяти великого государственного деятеля, — заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, также подчеркнул важность открытия исторической тропы в канун 300-летия со дня основания города.

Фото: Константин Семенец

Цветы к могиле Василия Татищева возложили и его правнучки в девятом колене — Марианна Дмитриевна и Наталья Дмитриевна Татищевы.

— Я сама неоднократно ходила раньше по этой тропе, было неудобно – идешь по лесу, где-то перелез через дерево, где-то перешёл через овраг. А если слякоть или распутица, так вообще не дойдешь. Сейчас все стало по-другому – можно и пройти удобно, и подъехать к началу тропы, — рассказала Марианна Татищева.

Фото: Константин Семенец

Она также добавила, что ждем момента, когда закончится реконструкция усадьбы «Болдино». Во время своей речи, она отметила, что Василий Татищев был очень целенаправленным человеком, который придавал особую важность каждой детали и доводил все свои проекты до конца.

Участники торжественного мероприятия сошлись во мнении, что открытие исторической тропы и реставрация усадьбы «Болдино» в скором времени составят новый историко-культурный маршрут для туристов, который станет толчком для развития ближайших населенных пунктов и прилегающей территории.