Психолог назвала признаки, которые выдают неуверенного человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Психолог Екатерина Бугрова в беседе с «Газета.Ru» рассказала об основных невербальных признаках, которые могут выдать неуверенность и беспокойство у человека

По ее словам, главными такими признаками являются резкое покраснение лица, попытка избежать прямого взгляда, закрытая поза, запутанная речь, а также неуверенные движения рук.

Бугрова отметила, что у человека, который неверен в себе, глаза бегают из стороны в сторону для того, чтобы избежать прямого контакта с собеседником. Кроме того, возможно нервное вращение, например, ручки или же различные манипуляции с одеждой.

«От волнения начинает подниматься кровяное давление, которое может проявляться не только на лице, но и на теле в виде небольших красных пятен», - сообщила эксперт.

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