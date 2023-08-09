Врач рассказала, как в домашних условиях восстановить живот после кесарева Фото: Shutterstock

Акушер-гинеколог «Нова Клиник» Татьяна Трубина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что восстановление тканей живота после кесарева сечения происходит дольше, чем при естественных родов, поскольку для заживления шва необходимо около восьми недель.

Для восстановления формы живота после кесарева специалист рекомендовала гулять сразу после выписки из роддома можно, а при вертикальной нагрузке длительностью более 15-20 минут использовать послеоперационный бандаж.

«Гулять надо в бандаже, так как он позволит сократить диастаз. Через месяц можно делать в домашних условиях дыхательные упражнения для восстановления тонуса мышц живота (только не вакуум). Начать можно с диафрагмального дыхания и упражнений на включение поперечиной мышцы живота», - рассказала она.

Ранее врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии помогли с рождением ребенка молодой женщине с трансплантированными легкими. Как сообщал телеканал «360», на сроке 37-38 недель пациентке сделали плановое кесарево сечение.

Тем временем, Life.ru рассказал, как специалисты Московского областного перинатального центра провели успешное кесарево сечение, которое стало шестым в жизни женщины, беременной девятым ребёнком.