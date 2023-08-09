Суд в Екатеринбурге прекратил дело против оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга Александра Неустроева, обматерившего мальчика в шапке с буквой Z, прекращено. Мужчине выписан штраф в 7 тысяч рублей. Ленинский районный суд прекратил дело по статье 213 УК "Хулиганство", сообщает "КП-Екатеринбург".

Уголовное дело было прекращено 9 июня 2023 года, мужчине назначен судебный штраф в размере семи тысяч рублей.

21 апреля 2023 года мужчина встретил ребенка в шапке с изображением буквы Z. Тогда екатеринбурженец окликнул ребенка и спросил, то у него на шапке.

"Он был в телефоне и проигнорировал меня, после чего я громче крикнул. Мальчик посмотрел на меня, как мне показалось, вызывающе – как на дебила. В силу своего заболевания я вспылил, а целью этого было - поговорить с его родителями", - рассказал Неустроев.

Момент, когда Александр кричал на ребенка, записала камера домофона. После этого скандала уральца задержал ОМОН.