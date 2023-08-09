Роскомнадзор выпустил рекомендации, чтобы предотвратить утечку данных пользователей Фото: Анастасия Осипова

Число утечек персональных данных россиян выросло в 40 раз. Роскомнадзор подготовил рекомендации для операторов личных данных пользователей. Следование методичке должно обезопасить конфиденциальную информацию.

Всего в памятке восемь ключевых пунктов и среди них сведение к минимуму перечня персональных данных. То есть, нужно сократить тот объем сведений, который сейчас собирается компаниями.

Помимо этого, компании должны обеспечить раздельное хранение разных сведений, чтобы вычислить пользователя, в таком случае, даже если произойдет утечка, мошенники не смогут воспользоваться информацией.

Член думского IT-комитета Антон Немкин отмечает, что рекомендации своевременные, но и пользователям расслабляться не стоит. Мошенники регулярно находят новые способы обмана людей.

Правила безопасности просты: игнорировать подозрительные ссылки и письма, устанавливать антивирусные программы и делать резервные копии данных, если произошла атака.

- Аккуратное поведение в Сети поможет избежать киберугроз и защитить личную информацию от доступа злоумышленников, - отметил парламентарий в беседе с Ридусом.

В свою очередь зампредседателя правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Вадим Ампелонский предложил ужесточить наказание для компаний, которые допускают утечки.

- Пора вводить оборотные штрафы и принимать прочие меры. Надо максимально ужесточить ответственность за утечки, чтобы стимулировать отечественные организации относиться к защите персональных данных своих клиентов максимально ответственно, - заключил он.