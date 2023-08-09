Врач рассказала о пользе и вреде яиц для организма

Врач рассказала о вреде и пользе яиц для организма Фото: pixabay.com

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух беседе с «Газетой.Ru» рассказала о вреде и пользе яиц для организма, отметив, что в их составе содержатся полезные вещества, участвующие в построении тканей.

По словам эксперта, яица положительно влияют на обмен веществ и являются источником витамина D. Тем не менее употребление этого продукта негативно сказывается на холестерине, избыток которого приводит к образованию бляшек на сосудах, что повышает риск инфаркта или инсульта.

«От употребления в пищу сырых яиц тоже стоит воздержаться из-за высокого риска заражения сальмонеллёзом», - отметила специалист, рекомендуя есть не более двух яиц в день.

Диетолог Ирина Мансурова ранее назвала продукты, безопасные для фигуры. Как сообщал «Пятый канал», в списке были и куриные яйца, а также огурцы и авокадо.

Диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков предупредила о довольно распространенной пищевой аллергии на куриные яйца. «У кого-то на белок, у кого-то на желток, у кого-то на плёнку, которая находится между яйцом и скорлупой. От 20% до 50% населения, по разным оценкам, могут иметь аллергическую реакцию на яйца», - приводит Life.ru слова врача.