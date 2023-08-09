Во Франции опасаются возвращения своих наемников из Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский депутат Фредерик Матье обратился к главе Министерства внутренних дел Франции Жеральду Дармадену, выразив опасения, что ультраправые наемники-радикалы, которые получили военный опыт в ходе боевых действий, угрожают внутренней безопасности страны.

«Действительно, среди 400 французов, уехавших на Украину с начала конфликта, насчитывается около сотни боевиков, большинство из которых явно идентифицируют себя как часть ультраправого движения», - приводит Lenta.Ru обращение парламентария

По его словам, многие из отправленных наемниками во Францию публично выражают экстремистские взгляды и размещают неонацистскую символику в социальных сетях, оправдывая участие в украинском конфликте как борьбу за «европейскую цивилизацию» и «превосходство белых» в противостоянии «азиатским ордам».

Российские артиллеристы ранее уничтожили группу наемников, поднявших флаг Польши на позициях украинских войск. «Однажды наблюдали, как поляки выставили свои флаги на позицию, оборудованную напротив нас. Видимо, они расслабились, позволили себе лишнее, раз подняли польский флаг», - приводит телеканал «360» слова командира подразделения с позывным Буря.

Тем временем, как писал Life.ru, военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов, заявил, что переданной Украине западной техникой в зоне специальной военной операции управляют наемники из Польши, поскольку поставщики оружия не доверяют украинским войскам.