В бундестаге ФРГ подняли вопрос о сносе всех памятников Бандере на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Бундестага от Левой партии Гезине Летч спросила у немецкого правительства о его намерениях поручить послу ФРГ страны в Киеве Мартину Егеру потребовать от президента Украины Владимира Зеленского снести в стране все памятники лидеру ОУН* Степану Бандере.

В запросе, опубликованном бундестагом, парламентарий заявила, что Бандера как идейный лидер радикального крыла нес ответственность за этнические изгнания в 1943 году, когда были убиты десятки тысяч польских жителей.

На вопрос депутата ответила представитель правительства ФРГ Сюзанна Бауманн.

«Посольство Федеративной Республики Германия в Киеве неоднократно давало понять, что отвергает любую положительную оценку сотрудничества украинцев с нацистским преступным режимом во Второй мировой войне», - приводит Lenta.Ru ответ парламентарию.

Военный историк Юрий Кнутов в беседе с RT прокомментировал демонтаж в Киеве герба СССР с монумента «Родина-мать», указав на то, что «киевский режим называет улицы именами нацистов Бандеры и Шухевича, восхваляет Гитлера, нацисты носят эсэсовскую символику». По его словам, украинские власти «предпринимают шаги, которые любые нормальные люди воспринимают как неадекватные».

*организация запрещена в РФ