МИД РФ: Польша пользуется «угрозой ЧВК» как предлогом для военных приготовлений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша воспользовалась перемещением ЧВК «Вагнер» в Белоруссии как предлогом для того, чтобы готовиться к боевым действиям и наращивать военный контингент на польско-белорусской границе. Об этом в беседе с агентством ТАСС заявил замглавы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин.

«Размещение в братской нам республике сил ЧВК "Вагнер" - это не более чем очередной искусственный предлог для Варшавы к новому витку военных приготовлений», - сказал Галузин.

Стремление Польши «укрепить» свою границу, якобы из-за бойцов ЧВК «Вагнер», является прямой угрозой безопасности Союзного государства, уверен замглавы МИД. В отрыве от многолетней политики наращивания военного присутствия НАТО вокруг России и Белоруссии, а также неприкрытой агрессии и ненависти со стороны Варшавы, рассматривать эти действия попросту невозможно.

«Безусловно, Россия и Белоруссия совместно принимают адекватные меры для купирования угроз безопасности Союзного государства в русле актуализированной в 2021 году военной доктрины нашего объединения», - добавил Галузин.

Ранее KP.RU сообщил, что Польша направит на границу с Белоруссией сразу две тысячи военных.