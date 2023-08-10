Собянин: на подлёте к Москве были сбиты два украинских беспилотника Фото: REUTERS

Ранним утром 10 августа 2023 года, на подлёте к Москве, силами противовоздушной обороны Российской Федерации были сбиты два ударных беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр столицы России Сергей Собянин, в своих социальных сетях.

«Около четырёх часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД», - написал Собянин.

Напомним, что за последние сутки это не первая попытка ВСУ нанести удар по Москве. Ночью 9 августа российские силы ПВО также сбили два украинских беспилотника. Один упал в Домодедово, а второй - в районе Минского шоссе.

Ранее KP.RU сообщил, что 1 августа 2023 года, во второй раз, украинский беспилотник смог долететь до одной из башен «Москва-сити», ударившись в то же здание, в которое попал его предшественник 30 июля.