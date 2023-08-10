В США агенты ФБР застрелили угрожавшего Байдену мужчину

Агенты ФБР застрелили в штате Юта мужчину после его угроз Байдену Фото: REUTERS

В США сотрудники ФБР застрелили жителя Юты, который публиковал в соцсетях посты с угрозами американскому президенту Джозефу Байдену. Об этом пишут ABC и CBS News со ссылкой на источники в спецслужбе.

ФБР устроили рейд утром 9 августа приблизительно в 6:15 по местному времени (15:15 по мск). Сотрудники спецслужб ворвались домой к мужчине, который проживал в городе Прово к югу от Солт-Лейк-Сити. Критика Байдена застрелили во время рейда - сотрудники ФБР пытались вручить ему ордер на его арест и обыск дома, когда началась перестрелка.

Убитым оказался Крейг Робертсон. Он публиковал в соцсетях посты, в которых хотел применить "физические меры" по отношению к Байдену, а также грозился убить вице-президента Камалу Харис и лиц, причастных к расследованию дела в отношении Дональда Трампа. В ФБР посчитали его угрозы "заслуживающими доверия".

Расследование в отношении Робертсона было открыто в апреле. Американцу было предъявлено обвинение по трем пунктам, включая угрозы в адрес президента США.

Отмечается, что в день, когда агенты ФБР собирались провести рейд в доме Робертсона, Байден планировал поездку в Юту.