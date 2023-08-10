Пленный боец ВСУ заявил, что жители Украины хотят мира

Пленный рассказал, что жители Украины думают о конфликте с Россией Фото: REUTERS

На Украине практически не осталось мужчин, которые способны вести боевые действия, а местные жители хотят жить в мире с Россией. Об этом РИА Новости сообщил пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Романюк.

"На Украине люди не хотят воевать. Люди хотят мира. С кем воевать? С Россией воевать? Как перемочь большую ядерную державу? Ну будут с Запада давать оружие - толку с этого?", - сказал украинец, который попал в плен в начале августа в ходе боев за Старомайорск в Донецке.

Романюк заявил, что на Украине "уже не осталось мужчин". Из-за того, что многие сбежали за границу, Киев вынужден мобилизовать возрастных и больных мужчин. "Еще месяц-два - и добивают всех, и все, никого не будет", - добавил пленный.

Ранее KP.RU привел комментарий другого украинского пленного, Александра Хованца, со слов которого ВСУ используют старые автоматы Калашникова и пулеметы Максима.