Глава Запорожья Балицкий рассказал об уничтожившей армаду дронов ВСУ системе РЭБ

Комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-С4". Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовала множество дронов Вооруженных сил Украины. Они могли нанести значительный урон обороняющимся. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на врио главы Запорожской области Евгения Балицкого.

Как рассказал Балицкий, региону обещали тысячную армаду дронов, которые сметут все на своем пути. Однако российская система РЭБ не позволила реализоваться планам ВСУ.

- Я лично видел развернутые, падающие дроны. Они шли группами, боевыми порядками по 12 штук, а потом разворачивались, переворачивались вверх ногами и падали, — сказал Балицкий.

Он также сообщил, что в настоящее время на некоторых опорных пунктах лежат множество сбитых украинских дронов, которые сейчас разбирают на запчасти.