В Перми алиментщик прятался от судебных приставов в камышах на местном пруду

В настоящее время неплательщик находится в СИЗО Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Перми продолжительное время не платил алименты на содержание совего ребенка и решил спрятаться от судебных приставов в пруду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП.

По данным ведомства, мужчина задолжал троим своим дочерям примерно 200 тысяч рублей алиментов. Суд назначил ему 120 часов общественных работ. Однако мужчина отказался выполнять предписание. В результате в отношении алиментщика было возбуждено уголовное дело.

В день задержания нерадивый отец попытался скрыться от судебных приставов в камышах на местном пруду. Мужчина пытался выбрать более удобную позицию, для чего несколько раз пересек водоем. Однако приставам удалось выловить мужчину. Его доставили к мировому судье.

В настоящее время неплательщик находится в следственном изоляторе.