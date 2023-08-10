В Перми алиментщик прятался от судебных приставов в камышах на местном пруду

В настоящее время неплательщик находится в СИЗО
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Житель Перми продолжительное время не платил алименты на содержание совего ребенка и решил спрятаться от судебных приставов в пруду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП.
По данным ведомства, мужчина задолжал троим своим дочерям примерно 200 тысяч рублей алиментов. Суд назначил ему 120 часов общественных работ. Однако мужчина отказался выполнять предписание. В результате в отношении алиментщика было возбуждено уголовное дело.
В день задержания нерадивый отец попытался скрыться от судебных приставов в камышах на местном пруду. Мужчина пытался выбрать более удобную позицию, для чего несколько раз пересек водоем. Однако приставам удалось выловить мужчину. Его доставили к мировому судье.
В настоящее время неплательщик находится в следственном изоляторе.