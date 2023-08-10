Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 августа 2023 8:03

В Перми алиментщик прятался от судебных приставов в камышах на местном пруду

Житель Перми задолжал трем дочкам около 200 тысяч рублей
Евгения Богданова
В настоящее время неплательщик находится в СИЗО

В настоящее время неплательщик находится в СИЗО

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Перми продолжительное время не платил алименты на содержание совего ребенка и решил спрятаться от судебных приставов в пруду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП.

По данным ведомства, мужчина задолжал троим своим дочерям примерно 200 тысяч рублей алиментов. Суд назначил ему 120 часов общественных работ. Однако мужчина отказался выполнять предписание. В результате в отношении алиментщика было возбуждено уголовное дело.

В день задержания нерадивый отец попытался скрыться от судебных приставов в камышах на местном пруду. Мужчина пытался выбрать более удобную позицию, для чего несколько раз пересек водоем. Однако приставам удалось выловить мужчину. Его доставили к мировому судье.

В настоящее время неплательщик находится в следственном изоляторе.