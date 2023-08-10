«Это похоже на фильм о войне»: Гавайские власти назвали число жертв лесных пожаров

36 человек погибли из-за лесных пожаров на Гавайях Фото: REUTERS

По меньшей мере 36 человек стали жертвами лесных пожаров на популярном туристическом курорте Лахайна на Гавайях. Об этом сообщили власти округа Мауи.

Как передает Associated Press, лесные пожары были вызваны сильным ветром от прошедшего урагана Дора и застали врасплох жителей острова Мауи Гавайского архипелага. Огонь бушевал ночью, из-за чего люди, в том числе и дети, ныряли в океан в поисках безопасности.

По данным властей, было повреждено или разрушено 271 строение. Отмечается, что больше всего пострадал туристический город Лахайна, а сотни семей вынуждены покинуть свои дома.

«Тот факт, что у нас есть пожары в нескольких регионах и что это косвенное следствие урагана, беспрецедентен … Это похоже на фильм о войне», - сообщила исполняющая обязанности губернатора Сильвия Люк телеканалу CNN, назвав сложившуюся ситуацию «очень серьезной и драматичной».