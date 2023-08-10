Риэлтор Никитина: цены на новостройки вырастут через 1-2 месяца Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы» Екатерина Никитина предупредила, что в ближайшие 1-2 месяца в столичном рынке ожидается подорожание жилья. Оно будет в пределах 0,5-1%. Эффект этого роста будет заметен не сразу, а через месяц-два.

Застройщики работают с долгосрочными контрактами, закупая строительные материалы в больших объемах и по фиксированным ценам, поэтому ожидать роста цен на новостройки в ближайшие дни или несколько недель не стоит.

Однако, если доллар останется на текущем уровне или продолжит дорожать, то стоимость неизменно начнет меняться.

Часть стройматериалов российские застройщики по-прежнему закупают за границей за валюту, так как не все позиции, используемые в строительстве, пока были включены в импортозамещение.

- Соответственно скачок доллара, если он не будет носить кратковременный характер, создаст эффект удорожания себестоимости строительства, что в дальнейшем приведет к росту стоимости квадратного метра жилья на выходе, – сказала Никитина РИАМО.

С 1 июня этого года к займам с низким первоначальным взносом прибавят повышенный коэффициент риска. Повышенные коэффициенты риска будут применяться к кредитам с первоначальным взносом менее 20% от стоимости приобретаемого в новостройке жилья в рамках договора долевого участия. При этом уже с января 2024 года требования станут ещё жёстче – надбавки к коэффициентам риска не будут применяться только к займам, по которым первоначальный взнос составляет не менее 30%, передает Царьград.

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