Cуд оштрафовал Варламова* на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мещанский суд Москвы в четверг, 10 августа, оштрафовал блогера Илью Варламова* на 30 тысяч рублей за распространение материалов в интернете без указания маркировка о деятельности иностранного агента.

«Признать Варламова* виновным в административном правонарушении, назначить наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», - сказано в соответствием решении суда.

Как сообщили в Роскомнадзора, на блогера был составлен протокол из-за размещения в Telegram - канале сообщения без плашки иностранного агента.

Напомним, ранее певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова*) была оштрафована на 30 тысяч рублей за повторное нарушение правил обозначения деятельности иностранного агента. Как писал сайт KP.RU, в июне этого года певица уже была оштрафована по данной статье.

*Признаны иностранными агентами в Российской Федерации