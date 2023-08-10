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НовостиОбщество10 августа 2023 9:37

Cуд оштрафовал Варламова* на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

На блогера был составлен протокол из-за размещения сообщения в Telegram-канале
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Cуд оштрафовал Варламова* на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Cуд оштрафовал Варламова* на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мещанский суд Москвы в четверг, 10 августа, оштрафовал блогера Илью Варламова* на 30 тысяч рублей за распространение материалов в интернете без указания маркировка о деятельности иностранного агента.

«Признать Варламова* виновным в административном правонарушении, назначить наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», - сказано в соответствием решении суда.

Как сообщили в Роскомнадзора, на блогера был составлен протокол из-за размещения в Telegram - канале сообщения без плашки иностранного агента.

Напомним, ранее певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова*) была оштрафована на 30 тысяч рублей за повторное нарушение правил обозначения деятельности иностранного агента. Как писал сайт KP.RU, в июне этого года певица уже была оштрафована по данной статье.

*Признаны иностранными агентами в Российской Федерации