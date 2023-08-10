Украина признала алкогольный гигант Bacardi "спонсором войны"

Алкогольный гигант Bacardi попал в неугодный список Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло бермудскую компанию-производитель спиртных напитков Bacardi Limited в список "международных спонсоров войны". Об этом сообщается в Telegram-канал НАПК Украины.

Причиной такого решения стало сотрудничество Bacardi с Россией. "Компания продолжает вести бизнес в России и активно ищет там новых сотрудников", - пояснили в НАПК.

Напомним, Bacardi в марте 2022 года заявила о решении прекратить сотрудничество с РФ, но почти сразу бермудская компания забрала свои слова обратно и продолжила работать с российским рынком.

Согласно данным The Wall Street Journal, за год до июня 2023 года российское подразделение Bacardi "Бакарди Рус" выручило втрое больше, чем прежде. Компания импортировала продукцию на 169 миллионов долларов.