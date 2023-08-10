НИФИ: Интернет-бутлегеры продают более 100 млн бутылок алкоголя в год

Интернет-продажа алкоголя технологически может быть организована даже лучше, чем реализация через обычные торговые точки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России может быть официально разрешена интернет-торговля спиртными напитками. Соответствующий законопроект сейчас разрабатывается в парламенте. Один из авторов законодательной инициативы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, уверен: легальная продажа алкоголя в Сети поможет решить проблему контрафактной продукции. Для этого необходима жесткая система государственного контроля за подлинностью реализуемой продукции и возрастом покупателей.

«Нельзя делать вид, что сейчас онлайн-торговли алкоголем нет. Она есть, нелегальная и в больших объемах, а это риск для людей», - отметил Андрей Клишас.

По данным Научно-исследовательского финансового института Минфина (НИФИ), сейчас интернет-бутлегеры нелегально продают в интернете более 100 млн бутылок алкоголя в год. Из них свыше 40 миллионов являются фальсификатом. Из года в год эти объемы растут, что существенно снижает эффективность борьбы с контрафактом. По оценкам экспертов НИФИ, значительного прогресса в снижении смертности из-за употребления алкоголя не наблюдается, на отравление спиртным приходится 26% таких летальных исходов. Тем временем, ежегодно число запросов в поисковиках о доставке алкоголя и круглосуточной доставке спиртного увеличивается больше чем на 50%.

Хотя государство постоянно вводит новые меры борьбы с контрафактом, подпольный рынок интернет-торговли процветает, а его клиенты не имеют никаких гарантий защиты. Сейчас купить алкоголь в Сети может кто угодно, включая несовершеннолетних. Необходимо взять эти процессы под контроль и ввести онлайн-торговлю спиртным в правовое поле, уверены авторы законодательной инициативы. По мнению депутата Госдумы Юрия Станкевича, у государства есть для этого все необходимые рычаги и инструменты. Легальное разрешение на продажу горячительных напитков поможет упорядочить оборот алкоголя в интернете и снизить риск для потребителей подобной продукции.

Основной базой для контроля за онлайн-оборотом алкоголя могут стать Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) и Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА). Авторы законопроекта напоминают, как в 2020 году государство смогло решить проблему контрафактной воды в бутылках. Тогда с подачи главы Совета Федерации Валентины Матвиенко была введена обязательная маркировка такой продукции. В случае с алкоголем наладить контроль поможет система ЕГАИС, а также портал Госуслуг, через который будет проводиться подтверждение возраста покупателей. Эта мера сделает невозможным продажу алкогольной продукции людям младше 18 лет.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова, интернет-продажа алкоголя технологически может быть организована даже лучше, чем традиционная реализация через обычные торговые точки.

Работа над пакетом поправок продолжается. Как уточняют авторы законопроекта, он может быть рассмотрен уже на ближайшей осенней сессии Госдумы.