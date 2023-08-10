В порту на юго-западе Франции загорелось зернохранилище Sica Atlantic

Фото: муниципальная полиция Франции

Утром в четверг, 10 августа загорелось зернохранилище Sica Atlantic, расположенное недалеко от главного торгового порта залива Ла-Рошели на юго-западе Франции. Об этом сообщила французская радиостанция France Bleu.

«Крупный пожар продолжается с 8 утра четверга недалеко от главного торгового порта залива в Ла-Рошели. Огонь вспыхнул в зернохранилище Sica Atlantic и распространился на три других элеватора», - сказано в сообщении.

Власти тем временем предупреждают жителе об опасности взрыва на территории. Как заявляют пожарные, возгорание произошло из-за неисправности транспортной ленты внутри хранилища, позволяющей поднимать зерно. Службы эвакуировали около двадцати сотрудников и всех, кто находился в 200 м от площади пожара.

Напомним, утром в четверг, 10 августа, возгорании началось в автосервисе в Домодедово.