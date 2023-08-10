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НовостиЭкономика10 августа 2023 11:50

Путин поддержал передачу ВТБ госпакета акций судостроительной корпорации ОСК

Российский лидер провел встречу с главой ВТБ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин поддержал передачу ВТБ госпакет акций судостроительной корпорации ОСК

Путин поддержал передачу ВТБ госпакет акций судостроительной корпорации ОСК

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поддержал идею правительства о передаче ВТБ государственного пакета акций «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК).

«Я поддерживаю это предложение, знаю, что с вами об этом коллеги тоже говорили, прорабатывали предварительно», - заявил российский лидер на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров уточнил, что 100% акций «Объединенной судостроительной корпорации» собираются передать ВТБ в доверительное управление на пять лет. Такое решение, по его словам, будет способствовать стабилизации финансового состояния компании.

В самой компании заявили, что передача акций никак не изменит обязательства по действующим на сегодняшний день контрактам корпорации.

Напомним, «Объединенная судостроительная корпорация» была создана в 2007 году, а 100% акций компании на данный момент находится в федеральной собственности.