ГУР МО Украины признало причастность батальона «Шаман» к диверсиям в России Фото: REUTERS

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что батальон «Шаман», который является подразделением спецназа ГУР, проводит диверсии на российской территории.

Ранее газета Times заявила, что бойцы батальона «Шаман» с 2022 года совершают диверсионные атаки на инфраструктурные объекты в России, а теперь нацелены на убийство старших офицеров российских войск.

«То, что спецподразделения ГУР МО работают эффективно, и не только на линии фронта, но и за линией фронта, это так, это не новость», - заявил представитель военного ведомства Украины, комментируя сообщения СМИ.

Кроме того, Юсов не стал отрицать сообщения, что батальон планирует убийство генералов Вооруженных сил (ВС) России.