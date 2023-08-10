Что произошло за день: главные события 10 августа

Microsoft прекратит продлевать подписки клиентов из России с 30 сентября Фото: REUTERS

Microsoft перестанет продлевать лицензии своим российским корпоративным клиентам, сообщает информационно-аналитическое агентство TelecomDaily, ссылаясь на техподдержку компании. Ограничения вступят в силу с 30 сентября. В пояснении сказано, что Microsoft не может «принимать платежи переводом на местный банковский счет». Сроки действия активных лицензий закончатся в соответствии с договором.

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