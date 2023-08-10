ЦУМ подал иск к россиянину, купившему брендовые вещи в 846 раз дешевле Фото: Иван МАКЕЕВ

Московский ЦУМ обратился со встречным иском к жителю Волгограда, который из-за технического сбоя на сайте торгового дома купил брендовые вещи в 846 раз ниже их фактической стоимости. Об этом ТАСС сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.

«Дзержинский районный суд Волгограда приступил к рассмотрению гражданского дела по встречному исковому заявлению ОАО «ТД ЦУМ» к Станиславу А. о признании договора купли-продажи недействительным», - сказала Вальковская.

Сайт KP.RU ранее писал, что два года назад юристу из Волгограда Станиславу Анохину случайно удалось купить 19 брендовых вещей в московском ЦУМе за сумму, которая в 846 раз ниже их фактической стоимости. В общей сложности мужчина отдал 2787 рублей, а каждая из вещей по отдельности стоила от 19 до 129 рублей.

Однако магазин отказался присылать Анохину заказ, сославшись на технический сбой. В ответ на претензию ЦУМ предложил доплатить до фактической цены в 2,35 млн рублей оставшихся в наличии одежды и обуви. Тогда житель Волгограда обратился в суд, пройдя несколько инстанций. В ближайшее время дело заново рассмотрят в Дзержинском районном суде.