Врач назвала безопасную для здоровья дозу кофе Фото: Вадим ПОПОВ

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с NEWS.ru рекомендовала выпивать в день не более двух чашек кофе, поскольку частое употребление такого напитка влияет на пищевод и желудок, а также может вызвать избыточную секрецию соляной кислоты.

Дианова посоветовала разделить количество, впивая одну чашку кофе утром, а вторую - уже вечером, указав на еще одно негативное последствие избытка кофе, которым является изжога.

Гастроэнтеролог также обратила внимание на цикорий, который, по ее словам, моет заменить кофе в случае, если у человека есть язвенные болезни желудка в стадии обострения, цирроз, панкреатит и аритмия.

«По запаху и вкусу он напоминает кофе, при этом в цикории содержится большое количество полезных веществ, и он благотворно влияет на состояние организма», - отметила специалист.

Кроме того, врач рекомендовала заменить еще одну чашку кофе на дневной сон или физическую активность для того, чтобы взбодриться.