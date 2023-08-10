Вирусолог оценил опасность нового штамма коронавируса

Профессор Аграновский: ничего угрожающего новый штамм ковида не несет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России зафиксировано уже 17 случаев заражение новым штаммом коронавируса EG.5 или Eris. Это новый подвид омикрона и он распространяется быстрее предшественников. Случаи заболевания уже фиксируются по всему миру.

Профессор кафедры «Вирусология» НИИ Физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский пояснил, какой характер будет иметь новый штамм. Он отметил, что болезнь будет очень заразной, но, при этом, небуг будет переноситься легко.

- Ничего нового или угрожающего новый штамм не представляет, по крайней мере по имеющимся сведениям, — заявил Аграновский телеканалу «360».

Вирусологи готовятся к новой волне ковида уже ближайшей осенью. На какое -то время заболевание отступило, но скоро статистика снова начнет расти. В зоне риска те, кто не переболел Омикроном. Причина в том, что именно этот штамм стал родителем Еris, а значит, бороться с ним будут аналогичные антитела.

- Также будут болеть и дети, которые родились в период между волнами коронавируса, - сказал «Газете.ru» иммунолог, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Инфицированные новым штаммом выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия.

- Предыдущий иммунитет, вызванный вакцинами, которые были разработаны еще на самые первые варианты коронавируса или после перенесенных заболеваний, оказывается менее эффективным в защите от этого штамма, - сказал «Известиям» руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.