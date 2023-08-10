AP: мятежники пригрозили убить президента Нигера Базума в случае интервенции
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В Нигере мятежники пригрозили убить свергнутого президента Мохамеда Базума если соседние страны решат провести интервенцию. Это заявление передали в агентстве Associated Press со слов источника, знакомого с ситуацией.
— Хунта Нигера заявила высокопоставленному американскому дипломату, что они убьют отстраненного президента Мохамеда Базума, если соседние страны попытаются провести военное вмешательство, — говорится в публикации агентства.
Помимо этого стало известно, что об угрозе президенту Нигера мятежники доложили еще во время недавнего визита заместителя главы Госдепа Виктории Нуланд.
Ранее мятежники в Нигере обвинили французских военных в атаке на подразделения нацгвардии страны. После этого военные распорядились повысить уровень угрозы.