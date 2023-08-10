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НовостиВ мире10 августа 2023 17:22

AP: мятежники пригрозили убить президента Нигера Базума в случае интервенции

Об угрозе свергнутому президенту стало известно еще во время визита Нуланд
Роман ПОЛОСИКОВ
AP: мятежники пригрозили убить президента Нигера Базума в случае интервенции

AP: мятежники пригрозили убить президента Нигера Базума в случае интервенции

Фото: REUTERS

В Нигере мятежники пригрозили убить свергнутого президента Мохамеда Базума если соседние страны решат провести интервенцию. Это заявление передали в агентстве Associated Press со слов источника, знакомого с ситуацией.

— Хунта Нигера заявила высокопоставленному американскому дипломату, что они убьют отстраненного президента Мохамеда Базума, если соседние страны попытаются провести военное вмешательство, — говорится в публикации агентства.

Помимо этого стало известно, что об угрозе президенту Нигера мятежники доложили еще во время недавнего визита заместителя главы Госдепа Виктории Нуланд.

Ранее мятежники в Нигере обвинили французских военных в атаке на подразделения нацгвардии страны. После этого военные распорядились повысить уровень угрозы.