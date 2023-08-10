Врач рассказала, что делать при укусах насекомых в веко Фото: Shutterstock

Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Ильмира Газизова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что нужно сделать, если насекомое укусило в веко, отметив, что с возникшем зудом и покраснением можно справиться самостоятельно.

«Если укусила простая мошка или комар, возникает зуд и покраснение, с ними можно справиться самостоятельно. Достаточно обработать веко антибиотикосодержащей глазной мазью», - заявила эксперт.

При этом Газизова предупредила, что укус насекомого может вызвать аллергическую реакцию, способную перерасти в отек Квинке. В таком случае, по ее словам, нужно обратиться за помощью к врачу.

Кандидат медицинских наук дерматолог-онколог Наталия Гайдаш предупредила, что место укуса насекомого нельзя расчесывать. Как писал RT, если укус оставило жалящее насекомое, то при расчесывании возможно разнести яд.