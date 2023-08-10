Лена Ленина объявила войну содержанкам

Лена Ленина озаботилась моральным обликом соотечественниц. Фото: предоставлено героем материала

Предпринимательница и писательница Лена Ленина выступила с инициативой, которую поддержала Лига «Женщины за семейные ценности». Ленина предложила бороться с аморальными женщинами, дискредитирующими репутацию россиянок и в стране, и за рубежом. Для этого предлагается создать специальный сайт. На него неравнодушные люди смогут скидывать информацию о любовницах богатых и влиятельных мужчин, которые не работают, а паразитируют и тунеядствуют, получая в подарок виллы, яхты и самолеты.

«В былые времена проституток обязывали выкрашивать волосы в рыжий цвет, чтобы они отличались от честных женщин. А сегодня на дорогих автомобилях можно встретить и много работающих деловых женщин, и содержанок, и отличить их друг от друга невозможно», - возмущается новоиспеченная активистка.

Ленина призывает всех желающих помогать финансировать производство недвусмысленных наклеек, обличающих порочный образ жизни содержанок. Такие стикеры добровольцы смогут клеить на автомобили или на двери домов женщин, дискредитирующих семейные ценности и подающих плохой пример подрастающему поколению.

«Меня часто ошибочно принимают за девушку невысокой социальной ответственности, когда видят на хорошей машине. А я все сама и, как типичный работоголик, всю жизнь пашу. Поэтому мне обидно, что люди не видят разницы между предпринимательницами и эскортницами!» - сообщила Лена Ленина сайту KP.RU.