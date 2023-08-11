Telegram впервые вошел в тройку лидеров по объему трафика в России Фото: REUTERS

Мессенджер Telegram в июле этого года впервые вошел в тройку лидеров по объемам трафика среди сервисов в России. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь «большую тройку» российских сотовых операторов, в которую входят МТС, Билайн и Мегафон.

Как отмечается, рост трафика у мессенджера наблюдался с начала текущего года, а пиковых значений достиг в середине лета.

«Telegram в июле 2023 года впервые вошел в тройку лидеров по объемам трафика в сети Билайна, уступив лишь VK, который расположился на второй строчке, и YouTube, являющемуся лидером по этому показателю», - приводит издание заявление сделанное в «Билайн».

Согласно данным «Билайн», в июле этого года трафик Telegram вырос в 1,4 раза. Тем временем трафик YouTube сократился на 16%, а VK увеличился на 10%. По словам оператора, это сезонная тенденция.

«Мегафон» сообщает, что в июле текущего года Telegram занял третье место с показателем 8% роста, став третьим после YouTube (19,3%) и «ВКонтакте» (11,1%). В компании отметили, что за последние шесть месяцев рост объема трафика у мессенджера составил 37%.

Напомним, ранее IT-эксперт Артем Геллер заявил, что часть российских граждан откажется от использования Instagram* после появления функции «сторис» в Telegram.

*Продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией