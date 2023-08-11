Электроподстанция в Калуге загорелась после удара молнии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в пятницу, 11 августа, произошло возгорание на электрической подстанции, расположенной на территории села Росва в Калуге. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, уточнив, что, по предварительной версии, причиной пожара стало попадание молнии.

«Предварительная причина возгорания - попадание молнии», — написал глава региона в Telegram-канале.

На данный момент возгорание на подстанции было ликвидировано, но, как сообщил губернатор, выведены из строя два трансформатора.

На месте находятся пожарные расчеты и аварийные службы. Сейчас началась работа по переключению электросетей и восстановлению подачи электроэнергии. Без света из-за возгорания остались примерно 18 тысяч человек.

«Населенные пункты, подключенные к подстанции, остались без электричества. Принимаются необходимые меры для ликвидации очага возгорания и оперативного восстановления энергоснабжения», — заявил Шапша.