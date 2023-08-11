Житель Магадана умер после нападения стаи собак Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мужчина, пострадавший от нападения бездомных собак в Магадане, умер в реанимации, не приходя в сознание. Медики боролись за его жизнь около двух дней, однако организм пациента не выдержал.

В ночь на среду, 9 августа, люди заметили лежащего посреди двора мужчину, который был весь в крови. Как сообщили очевидцы, четыре пса окружили его, после чего разом бросились на него.

Мужчину привезли в больницу в бессознательном состоянии и сразу перевели в реанимацию, а его состояние оценили как крайне тяжелое. Пациента также подключили к аппарату ИВЛ, поскольку самостоятельно дышать он не мог.

«Мы будем оказывать всю необходимую помощь пострадавшему для его скорейшего выздоровления и реабилитации, а также внимательно следить за тем, что происходит в этой части города», - заявил в тот день мэр Магадана Юрий Гришан.

Пострадавший пробыл в реанимации два дня, после чего умер, так и не придя в сознание.

Представитель областного СУ СК России Светлана Алимова рассказала «КП» - Хабаровск», что ответственность за отлов бездомных собак несет администрация города. По ее словам, должностное лицо будет привлечено к ответственности по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».