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НовостиПроисшествия11 августа 2023 6:24

Житель Магадана умер после нападения стаи собак

Врачи боролись за жизнь мужчины около двух дней
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Житель Магадана умер после нападения стаи собак

Житель Магадана умер после нападения стаи собак

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мужчина, пострадавший от нападения бездомных собак в Магадане, умер в реанимации, не приходя в сознание. Медики боролись за его жизнь около двух дней, однако организм пациента не выдержал.

В ночь на среду, 9 августа, люди заметили лежащего посреди двора мужчину, который был весь в крови. Как сообщили очевидцы, четыре пса окружили его, после чего разом бросились на него.

Мужчину привезли в больницу в бессознательном состоянии и сразу перевели в реанимацию, а его состояние оценили как крайне тяжелое. Пациента также подключили к аппарату ИВЛ, поскольку самостоятельно дышать он не мог.

«Мы будем оказывать всю необходимую помощь пострадавшему для его скорейшего выздоровления и реабилитации, а также внимательно следить за тем, что происходит в этой части города», - заявил в тот день мэр Магадана Юрий Гришан.

Пострадавший пробыл в реанимации два дня, после чего умер, так и не придя в сознание.

Представитель областного СУ СК России Светлана Алимова рассказала «КП» - Хабаровск», что ответственность за отлов бездомных собак несет администрация города. По ее словам, должностное лицо будет привлечено к ответственности по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».