В Британии мужчина избавился от многолетней депрессии из-за рака мозга

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У жителя города Аннисленд (Великобритания) медики диагностировали неизлечимую болезнь, благодаря которой он избавился от многолетней депрессии. Об этом сообщает Daily Mirror.

Депрессия не покидала 30-летнего Дункана Кэмпбелла на протяжении 15 лет. А в феврале 2021 года медики выявили у мужчины рак мозга четвертой стадии. Казалось бы — еще один повод для депрессии. Однако диагноз привел британца в чувство. По его словам, он начал ценить каждую секунду.

До диагноза мужчина постоянно критиковал себя. Когда строил планы на будущее, его охватывала тревога. А после диагноза он начал жить по-настоящему, потому как выбора не осталось. Мужчина признался, что у него появились рациональные поводы для грусти, но он перестал беспокоиться.

За плечами у Кэмпбелла - 20 обследований МРТ, операция на мозге, химио- и лучевая терапии, два месяца в инвалидном кресле. Мужчине пришлось заново учиться ходить при помощи специального оборудования.

- Диагноз освободил меня от депрессии. Не надо было его ждать, чтобы освободиться от умственной боли, которая мешала мне жить и разрушала меня каждую секунду, - поделился мужчина.

Кэмпбэлл решил рассказать свою историю, чтобы помочь другим.

Ранее в Великобритании мужчина с прогрессирующим раком сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, чтобы провести с ней оставшиеся несколько месяцев жизни.