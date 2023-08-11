Марочко рассказал о потерях ВСУ в «мясных» штурмах на Краснолиманском направлении

Андрей Марочко отметил, что украинские военные хотят выявить слабые места в российской обороне Фото: Александр КОЦ

Украинские войска не бросают попыток прорвать российскую оборону на Краснолиманском направлении. Атаки идут у Сватово. В ходе «мясных» штурмов сел Макеевка (ЛНР) и Терны (ДНР) за несколько суток ВСУ потеряли около 100 человек убитыми. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что ВС России за двое суток отразили три украинские атаки на Краснолиманском направлении. В четверг сообщили об успешном отражении атаки штурмового отряда 21-й механизированной бригады ВСУ у Терны. Тогда потери противника составили до 60 солдат. Также было уничтожено три боевых бронемашины, гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Акация».

Андрей Марочко отметил, что украинские военные хотят выявить слабые места в российской обороне. Не добившись результата на одном участке, украинское командование перенаправляет бойцов на другой.