Глава Амурской области Василий Орлов: Запуск ракеты-носителя на Луну – знаменательное историческое событие

Губернатор Василий Орлов на запуске станции «Луна-25». Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Запуск ракеты-носителя на Луну – новый шаг в освоении космоса, отметил глава Амурской области Василий Орлов. Первая в истории современной России лунная миссия стартовала с космодрома Восточный 11 августа. За ее запуском наблюдали глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, губернатор Василий Орлов, а также гости из Китая и Хабаровского края.

«Сегодня знаменательное историческое событие - очередной шаг в развитии космоса. Мы видим, что космодром Восточный развивается. Стройка находится на личном контроле президента России Владимира Владимировича Путина. Скоро будет готов стартовый комплекс для ракет «Ангара». В перспективе с Восточного будут запускать пилотируемые космические аппараты», - рассказал Василий Орлов.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25» возьмет образцы лунного грунта для научных исследований, а также проведет разведку территорий, подходящих для последующих высадок летательных аппаратов на поверхность спутника Земли. В последний раз предшественник станции, аппарат «Луна-24», был отправлен в космос около 50 лет назад.

После запуска ракеты-носителя губернатор Василий Орлов вручил благодарственные письма отличившимся сотрудникам Восточного. Глава региона отметил, что благодаря космодрому развивается инфраструктура и социальная жизнь города Циолковский.

«На сегодняшний день здесь проживает 8,5 тысяч человек, в перспективе численность жителей увеличится до 18 тысяч человек. В Циолковском строится новое жилье, вся необходимая инфраструктура - социальная, коммунальная. Именно с этого города началась газификация области, здесь заработала первая котельная на газе», - сообщил глава Амурской области.

За пуском с космодрома Восточный наблюдали двое детей, для которых это было давней мечтой. Никита Присячёв из Комсомольска-на-Амуре рассказал о ней во время всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». По счастливой случайности запуск ракеты совпал с днем рождения школьника. Еще одна гостья, Дарья Арсеньева - двукратная победительница Национальной технологической олимпиады Junior. О возможности побывать на космодроме Даша попросила президента Владимира Путина, и глава государства выполнил желание девочки.