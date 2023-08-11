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НовостиПроисшествия11 августа 2023 8:38

Минобороны РФ: Киев пытался осуществить атаку дроном по объекту в Москве

Беспилотники подавили с помощью средств РЭБ
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Министерство обороны РФ заявило, что днем в пятницу, 11 августа, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) пресекли попытку Киева осуществить атаку беспилотника по объекту на территории Москвы.

«Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы», - сказано в заявлении военного ведомства.

Уточняется, что украинский беспилотник потерпел крушение в лесном массиве на западе российской столицы.

Ранее была ограничена работа аэропорта Внуково, который не принимает и не выпускает самолеты.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что была попытка пролета одного беспилотника на Москву. Градоначальник сообщил, что никто не пострадал, а также нет серьезных разрушений нет.