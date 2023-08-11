Берегоукрепительные работы на реке Вилюй у села Верхневилюйск Якутии завершат в 2024 году

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии
В первом квартале 2024 года должны завершить берегоукрепительные работы на реке Вилюй в районе села Верхневилюйск, сообщила пресс-служба главы и правительства Якутии.
Такую задачу поставил глава Якутии Айсен Николаев во время осмотра хода работ.
«Вопрос очень важный для жителей, проживающих вблизи реки. Берегоукрепительные работы надо завершить в первом квартале следующего года», — велел он.
На 7 августа готовность объекта составляет 72%. Выполнены работы по устройству трех участков. Осталось произвести устройство тела и откосов еще одного участка длиной 585 метров и засыпать четыре оврага.
Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии
Всего на участок привезли 118 тысяч кубометров песка, свыше 26 тысяч кубов песчано-гравийной смеси, около 66 тысяч кв.метров нетканного материала геоспан, более 19 тысяч кубометров скального грунта и более трех тысяч — щебня.
Работают 15 строителей, бульдозер, экскаватор, фронтальный погрузчик и 10 самосвалов.
Ранее из-за изменения расстояния карьеров и береговой линии потребовалось скорректировать проектно-сметную документацию с прохождением госэкспертизы.