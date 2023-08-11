Экс-разведчик Риттер: ВСУ сместят Зеленского из-за ситуации на передовой Фото: REUTERS

ВСУ "ударит в спину" нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому из-за сложившейся обстановки на передовой. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.

По его словам, войска Украины скоро захотят сместить Зеленского, поскольку чем больше военных бригад уничтожается, тем больше отчаяния появляется у бойцов.

Также Риттер добавил, что Зеленский находится в ужасном положении. В мире говорят о территориальных уступках, в то время как сам политик выступает с абсурдными высказываниями.

"Необходимо добиваться окончания конфликта путем переговоров, учитывающих интересы России. Украинский конфликт не закончится на условиях Зеленского", - заявил он.

Ранее бывший разведчик говорил, что в случае отказа Киева от мирных переговоров на условиях Москвы, Киеву грозит катастрофа. Украина потеряет еще больше территорий, поскольку у России большое преимущество в этом конфликте.