Мужчина принес три гранаты в полицейский участок в Австрии Фото: wikimedia.org

Житель австрийского города Форхдорф района Гмунден принес в полицейский участок три гранаты военного времени, заявив, что после того, как нашел их в лесу, не мог заснуть. Об этом сообщает телеканал ORF.

Как передает телеканал, 35-летний мужчина прибыл к полицейскому участку в Форхдорф в ночь на пятницу, 11 августа. При себе он имел гранаты военного времени. Правоохранители сразу оцепили территорию, поскольку находка представляла опасность.

Мужчина рассказал, что нашел гранаты в лесу, после чего оставил их там, однако потом никак не мог заснуть. «Он забрал взрывоопасную находку и лично принес ее в полицию», - передает телеканал, ссылаясь на данные полиции.

Согласно данным ORF, проведенная взрывотехниками экспертиза показала, что мужчина принес предназначенные для гранатомета боеприпасы, а также английскую ручную гранату и гранату венгерского образца. Служба разминирования вывезла их для утилизации.

Напомним, накануне, 8 августа, нашли в Санкт-Петербурге и Ленобласти обнаружили 13 мин и гранат времен военного времени. Боеприпасы обезвредили сотрудники ОМОН