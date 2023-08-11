Врач назвал опасные заболевания, из-за которых могут быть отеки

При отеках врачи рекомендуют соблюдать питьевой режим Фото: Александр ГЛУЗ

Отеками, особенно в жаркое время года, страдают многие. Однако, иногда отеки могут являться симптомом серьезной болезни, рассказал «Газете.ru» хирург Алексей Безрукавый.

«Иногда отеки могут быть признаком серьезного заболевания - сердечной недостаточности, поражения печени, почечной недостаточности, тромбоза или повреждения вен на ногах», - объяснил хирург.

Врач добавил, что отеки чаще всего отеки возникают в области ног, лодыжек, рук и лица. Также они могут появиться из-за долгого нахождения в одной позе, употребления соленой пищи или при приеме некоторых лекарств. В этих случаях медик рекомендовал ограничить потребление соли, а также поддерживать оптимальный вес.

Кардиоонколог Ольга Козлова ранее сообщила RT, что отеки ног могут быть спровоцированы острыми и хроническими заболеваниями миокарда, патологиями клапанов, изменениями коронарных сосудов, нарушениями сердечного ритма и болезнями перикарда.

Телеканал "Царьград" со ссылкой на врача общей практики Алексея Белова рассказал, что отеки, чаще всего, происходят не из-за большого количества воды, а как раз из-за того, что люди мало пьют. В связи с этим, он рекомендовал обязательно соблюдать питьевой режим, особенно в жаркую погоду.